Procissão de Ramos dá início à Semana Santa

11:21 · 09.04.2017 / atualizado às 12:07

Revivendo a narrativa bíblica da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, os cristãos celebraram neste domingo (9), o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, com missas e procissões nas paróquias da Capital. A Arquidiocese de Fortaleza organizou a já tradicional caminhada entre a Igreja do Cristo Rei, na Aldeota e a Catedral Metropolitana, no Centro.

Às 8h, os fiéis já se reuniam na igreja para abençoar os ramos de palmeiras e oliveiras que seriam utilizados para louvar a Cristo. O momento foi conduzido pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, que relembrou o significado da celebração para os cristãos.

“Todos os anos a Semana Santa é o aniversário da paixão, morte e ressurreição de Cristo. No Domingo de Ramos, Jesus foi acolhido com muita alegria pelas pessoas em Jerusalém, em seus últimos dias presente na Terra de forma carnal, antes de passar pelo sofrimento na cruz e da sua ressurreição. Nesse dia em que entramos na Páscoa, junto a juventude do mundo inteiro, assim como os filhos dos hebreus naquela época, professamos a nossa fé e promovemos o acolhimento de Jesus em nossas vidas. É ele quem nos levará ao reino de Deus”, conta.

Procissão

Com a benção dos ramos, a multidão partiu a pé rumo a Catedral Metropolitana, levantando as palmas e folhas em meio a cânticos e orações. Durante a caminhada, os condutores relembraram ainda a Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2017, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que aborda como tema os biomas brasileiros, chamando os cristãos à reflexão sobre a importância da preservação do meio ambiente, além de trazer como destaques o período de seca que ainda assola o Nordeste brasileiro e tragédias ambientais como o vazamento de rejeitos de mineração na cidade de Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em 2015.

Embaixo de sol firme, os fiéis mantiveram-se no trajeto até a Catedral para a continuidade da missa, motivados pela trajetória e ensinamentos de Cristo, como opina um dos que acompanhou a procissão, o missionário Diego Macedo, de 32 anos. “É uma graça de comunhão fazer parte desse momento, ver tantas pessoas juntas para celebrar o ápice da vida cristão, que é a ressurreição de Cristo. O céu é exatamente isso, todos em comunhão como estamos agora”, diz.