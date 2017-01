Primeiro sábado de Pré-carnaval reúne centenas de foliões na abertura do Ciclo Carnavalesco

18:31 · 28.01.2017 / atualizado às 21:20

Os quatro dias de festa do Carnaval são extremamente aguardados por muitos brasileiros. O feriadão é tão querido, que Fortaleza inteira se enche de cores, glitter e bloquinhos de rua, um mês antes das festas oficiais começarem. Esse é o primeiro fim de semana do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza e as celebrações deste sábado (28) tiveram início com o bloco “Unidos da Cachorra”, às 16h, que saiu do Ideal Clube.

Com o tema “diversidade”, o grupo vestido de laranja seguiu o trajeto até o Aterrinho da Praia de Iracema, onde o bloco “Baqueta” já estava aquecendo para dar um novo ritmo à festa, às 17h30. Dentre os vários bloquinhos que animaram este sábado, estão os Camaleões do Vila e Velha Guarda. A aguardada Bateria da Mangueira tem apresentação marcada para as 22h, dando a largada oficial à temporada dos Pré-carnavais na cidade.

A ortodontista Marize Cunha, participante da bateria do "Baqueta", diz que não perde um dia do Pré-Carnaval. "Estou no meu quinto ano como ritimista do bloco e o terceiro como patrocinadora. Eu adoro isso aqui. É tudo de bom", disse. "E neste ano vou participar nos quatro sábados".

A programação deste sábado, no Aterrinho da Praia de Iracema, também contou com desfiles de afoxés. Ao final dos desfiles, cada bloco subiu no palco montado no aterrinho, onde se apresentou por cerca de uma hora.

Apesar de a abertura do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ser neste sábado, os fãs da folia já puderam aproveitar os carnavais antecipados desde sexta-feira(27). O tradicional bloco “Luxo da Aldeia” levou os fortalezenses a ocupar a Praça do Ferreira, enquanto o Mercado dos Pinhões era agitado pelo “Samba Batuque da Gente”.

Ao longo de fevereiro, além dos locais já citados, outros que prometem saciar o coração de quem ama o Carnaval são o Passeio Público, Estoril, Polo de Lazer da Sargento Hermínio, Mercado da Aerolândia e Mocinha. A programação conta com 12 artistas locais e nacionais, 58 blocos carnavalescos e 33 dias de folia.