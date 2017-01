Primeiro dia de bloqueio na Aguanambi gera congestionamento e lentidão

09:26 · 09.01.2017 / atualizado às 11:51

Mapa com os desvios no trânsito FOTO: Reprodução

O primeiro dia de bloqueio no trecho entre o viaduto da 13 de Maio e a rua Bonfim Sobrinho, na avenida Aguanambi, no bairro de Fátima, gerou congestionamento e lentidão no trânsito da região, na manhã desta segunda-feira (9).

Apesar de não ter sido registrado nenhum acidente, o congestionamento começou à altura do viaduto do Makro, na Aerolândia, conforme a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). A extensão do engarrafamento chegou a até 4 quilômetros, segundo o gerente de operações da AMC, Disraeli Brasil. Já conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento alcançou sete quilômetros de extensão.

"A gente aproveitou para escolher esse periodo de férias, para diminuir este impacto, mas este engarrafamento é normal nas primeiras horas da manhã, devido ao horário de pico. Mas tudo ocorreu dentro do esperado, já que muitas pessoas desconheciam o bloqueio.", afirmou Disraeli Brasil.

Conforme ainda a AMC, além da otimização dos semáforos, cerca de 20 profissionais estão ajudando no controle do tráfego na região. A interdição somente no sentido sertão-praia acontece devido a obras de drenagem.



Vídeo mostra extensão do congestionamento





Orientações aos motoristas

Quem trafega pela BR-116 em direção ao Centro deve seguir pela Av. Visconde do Rio Branco, cruzar a Av. Pontes Vieira, entrar à esquerda na Rua Bonfim Sobrinho, retornando à Av. Aguanambi.

Já quem segue pela Av. Borges de Melo agora deve entrar à esquerda na alça do viaduto da BR-116, utilizar a Av. Visconde do Rio Branco, cruzar a Av. Pontes Vieira e dobrar à esquerda na Rua Bonfim Sobrinho, retornando à Av. Aguanambi.

Para quem está na Av. Eduardo Girão com destino ao Centro, a orientação é acessar a rotatória da BR-116, entrar à direita na alça do viaduto da Av. 13 de Maio, à direita na Rua João Paulino Barros Leal, à direita na Rua Tibúrcio Frota e à direita novamente na Av. Visconde do Rio Branco.