Primeira Ação Verdes Mares do ano beneficia cerca de duas mil pessoas

11:31 · 24.02.2018 / atualizado às 13:53

A chuva na manhã deste sábado (24) não foi empecilho para cerca de dois mil moradores do Rodolfo Teófilo e proximidades, que compareceram à Praça da Areninha do bairro para aproveitar uma série de serviços ofertados na primeira Ação Verdes Mares de 2018, como aferição de pressão arterial, emissão de carteira de identidade, consulta ao SPC e corte de cabelo. O evento, realização do Sistema Verdes Mares, segue até o meio-dia.

De acordo com Júlio César Barros, produtor de eventos do Sistema Verdes Mares, a escolha do Rodolfo Teófilo para a realização da primeira Ação Verdes Mares do ano foi uma solicitação das lideranças comunitárias do bairro. "Nós já tivemos aqui no palco da Ação Verdes Mares várias atrações do bairro se apresentando, como o Balé Projeto Trampolim, por exemplo. É uma forma de dar destaque aos talentos locais", frisa.

Para Alípio Tavares, uma das lideranças comunitárias e presidente da Areninha do Rodolfo Teófilo, a Ação Verdes Mares proporciona aos moradores uma prestação de serviços de forma acessível. "São serviços que nem sempre os moradores podem ou têm tempo de procurar em seu dia-a-dia, então foi muito importante trazer essas atividades em um sábado e para perto dos moradores", diz.

Além dos serviços citados, que costumam ser os mais procurados em toda Ação Verdes Mares, também foram ofertados exames de catarata, medição da pressão do olho e prevenção de glaucoma. Para a costureira Maria Rosimar da Silva, cuja profissão exige uma visão apurada, a prestação de serviços de oftalmologia veio em boa hora. "Eu já uso óculos, tenho dificuldade na visão e tenho histórico de glaucoma na família", revela.

Novidade

Neste ano, a Refri entra no hall de atividades da Ação Verdes Mares com a proposta de estimular a diversão. Segundo Carolina Matos, representante do Marketing da Indaiá, foram distribuídas cerca de mil unidades da bebida para degustação. "A Refri estará durante todo este ano de 2018 na Ação Verdes Mares com degustação da bebida e com ações que proporcionem diversão para a população".

Nesta edição, a Ação Verdes Mares conta com o apoio da Universidade de Fortaleza (Unifor), Instituto de Identificação, Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindiônibus, Procon Itinerante, Instituto Embeleze, Detran, Nami, Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO) e Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito 6).