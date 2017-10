PRF já registra três mortes nas rodovias cearenses durante o feriadão

13:55 · 13.10.2017 / atualizado às 14:33

De acordo com a PRF, foram realizados, até o momento, 587 testes de etilômetro em rodovias cearenses, com nove pessoas autuadas - Foto: Yago Albuquerque

A Polícia Rodoviária Federal no Ceará (PRF-CE) divulgou, nesta sexta-feira (13), um balanço preliminar da Operação 12 de Outubro, que foi instaurada na última quarta-feira (11), véspera deste feriadão. De acordo com as autoridades, até o momento já foram registrados 19 acidentes nas rodovias federais que passam pelo Estado, com um total de 13 feridos e três vítimas fatais.

Segundo a PRF, a primeira morte ocorreu na última quarta-feira (11), por volta de 18h45, em um acidente na BR-020, em Maranguape. Na ocasião, um veículo colidiu com uma bicicleta que era conduzida por Antônio Fernandes Costa Filho, que faleceu após o impacto. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima.

Ainda na quarta-feira (11), às 20h30, no Km 25 da BR-304, uma colisão frontal envolvendo um caminhão VW 25.320 e um Gol culminou na morte de Marcos Antônio Lima dos Santos, de 42 anos, que dirigia o segundo veículo. Na quinta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, uma Amarok se envolveu em um acidente do tipo saída de leito carroçável no Km 36 da BR-222, em Caucaia, e vitimou Carla Karoline Raiol de Sousa, que estava no banco do passageiro.

Autuações e ocorrências

Ainda de acordo com a PRF, também foram realizados, até o momento, 587 testes de etilômetro em rodovias cearenses, com nove pessoas autuadas por dirigirem sob efeito de álcool. Além disso, 719 imagens de veículos trafegando em excesso de velocidade foram capturadas pelos radares fotográficos.

Em Russas, no Km 159 da BR-116, um homem de 20 anos, passageiro do ônibus que fazia a linha Crato-Fortaleza, foi preso pelo furto do celular de outro passageiro. Após revista feita pela equipe, o aparelho roubado foi encontrado dentro do sapato do acusado.

Conforme as autoridades, em Beberibe, no Km 98 da BR-116, às 12h de quinta-feira (12), também foi recuperado um Celta que havia sido roubado no último dia 23 de setembro. Na ocasião, a PRF apreendeu uma escopeta calibre 12, sem numeração, e 5 munições desse mesmo calibre. O condutor, de 28 anos, que estava foragido da Cadeia Pública de Pacajus, foi preso. O veículo havia sido usado em um assalto, minutos antes, no Km 74 da BR-116.