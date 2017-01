Prefeitura vai aumentar as vagas de táxis em Fortaleza e estuda implantar modelos elétricos

12:06 · 19.01.2017 / atualizado às 14:58

A ideia é ampliar vagas e implantar sistema de GPS em toda a frota ( Foto: kid Junior )

Em maio, a Prefeitura de Fortaleza vai lançar edital de novas vagas e apresentar um programa de modernização do sistema de táxis. O prefeito Roberto Cláudio anunciou na manhã desta quinta-feira (19) que um estudo será realizado para analisar a viabilidade da inclusão de táxis elétricos, da padronização do uso do GPS na frota e qual a necessidade de ampliação de vagas.

> Motoristas da Uber e taxistas fazem protestos; acesso ao embarque do aeroporto é fechado

Atualmente, existe um táxi para cada 500 pessoas na Capital. A quantidade é a exigida por lei. No entanto, o que o prefeito argumentou é que em outros grandes centros urbanos, esse número aumenta para um a cada 300, como em São Paulo, e até para 200, no Rio de Janeiro. O pacote conta ainda com redimensionamento e requalificação dos pontos de estacionamento para táxi, com estudo de alocação de novas vagas e melhorias na sinalização dos espaços. Roberto Cláudio reafirmou que considera o Uber ilegal e reforçou que a prefeitura continuará fiscalizando as irregularidades dos transportes não regulamentados.

Outra medida anunciada foi o plano de acessibilidade sustentável para o transporte público, que vai realizar 11 pesquisas sobre origem-destino, entre outras temáticas. O projeto visa o aperfeiçoamento dos itinerários e frequência das linhas de ônibus e a integração de modais.

Aluguel de vagas ilegal

Em matéria publicada em 16 de janeiro, o Diário do Nordeste denunciou a atuação dos chamados "taxistas rendeiros" - condutores que não detêm permissão da Prefeitura, mas pagam aluguel aos donos das vagas e circulam nos táxis. Em Fortaleza, alguns precisam desembolsar, em média, R$ 650,00 por semana.

Apesar de proibido pela Lei Municipal 9.430/2008, o arrendamento de vagas de táxis ocorre há anos na Capital e segue ignorado pelo poder público.