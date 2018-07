Prefeitura sanciona quase 600 vagas para contratar novos servidores da área de educação

19:25 · 09.07.2018 / atualizado às 20:30

Foto: Arquivo Diário do Nordeste

A Prefeitura Municipal de Fortaleza sancionou a criação de 598 vagas para a área de educação. A lei complementar foi divulgada na última quinta-feira (5), no Diário Oficial do Município.

São 299 vagas para Supervisor Escolar e mais 299 vagas para Orientador Educacional. Ambas com uma carga horária mensal de 200 horas.

A gestão vai organizar um concurso público para preenchimento dos cargos. "O concurso público a que se refere esta Lei Complementar deverá ser realizado conforme edital, que definirá de forma clara e objetiva as características do concurso, identificação do cargo e suas atribuições sumárias, requisitos para investidura, bem como escolaridade e critérios classificatórios e eliminatórios", afirma a publicação do Diário Oficial.