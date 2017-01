Prefeitura prorroga seleção de jovens para o projeto de Formação de Multiplicadores

22:45 · 10.01.2017

O curso será ofertado em 12 turmas, sendo 04 em cada Cuca (Barra, Mondubim e Jangurussu) ( Foto: Erika Fonseca )

prorrogou as inscrições para a A Prefeitura de Fortalezaas inscrições para a seleção de 180 jovens para o Projeto de Formação de Multiplicadores: Juventudes, Prevenção do Hiv/Aids e Redução de Danos. Os interessados podem se inscrever até o 17 de janeiro. A alteração dos itens 4 e 5 do edital pode ser conferida aqui

Para se inscrever, os interessados devem ter idade entre 14 e 29 anos e preencher o formulário eletrônico disponível aqui . A lista com os classificados e classificáveis será divulgada no site e afixadas na sala de matrícula da Rede Cuca (Barra, Mondubim e Jangurussu). Os selecionados serão convocados, entre 23 e 27 de janeiro de 2017, para efetuarem a matrícula e assinarem o termo de compromisso. A seleção acontece em uma única etapa, na qual Comitê Técnico de Seleção vai conferir, entre os dias 18 a 20 de janeiro, o preenchimento integral e correto do formulário de inscrição.

O curso

O curso será ofertado em 12 turmas, sendo 4 em cada Cuca (Barra, Mondubim e Jangurussu), cada uma contando com 15 alunos. A carga horária dedicada ao projeto será de 40 horas, divididas entre atividades de formação (20h) e prática de intervenção comunitária (20h). O período e local de cada turma será informado no prazo de 30 dias antes do início das aulas. Ao final do curso, os alunos matriculados receberão uma bolsa no valor de R$ 100,00, paga em parcela única referente ao ciclo completo do projeto, após comprovação de frequência mínima de 75% da carga horária.