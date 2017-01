Prefeitura paga pelo menos R$ 2,4 milhões para atrações do Réveillon de Fortaleza

11:41 · 02.01.2017 / atualizado às 14:31

A festa contou com apresentações de forró, sertanejo e axé ( Fotos: Divulgação )

O Diário Oficial do Munícipio de Fortaleza, do dia 27 de dezembro de 2016, apresenta os valores pagos aos artistas que se apresentaram no Réveillon 2017 da Capital cearense. No documento são divulgados os valores de 12 atrações, correspondentes ao montante de R$ 2,4 milhões.



> Multidão saúda 2017 no Aterro da Praia de Iracema



A única atração que não aparece na data de publicação do Diário Oficial é a dupla Jorge e Mateus. Conforme a Prefeitura, essas informações devem ser divulgadas entre as publicações dos dias 26 a 30 de dezembro de 2016, no entanto, nem todas estão disponíveis no site da Prefeitura. Até a publicação dessa matéria, a informação do pagamento à dupla sertaneja ainda não constava.

A festa realizada pela Prefeitura de Fortaleza teve duração de 12 horas, com 13 atrações musicais e 17 minutos de show pirotécnico com a queima de fogos. Conforme a Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor), 2/3 dos artistas que apresentaram eram locais. Ao todo, cerca 1,2 milhão de pessoas acompanharam a festa da virada do ano no Aterro da Praia de Iracema.

Confira os valores (x R$ 1000,00) :