Prefeitura lança edital para apoio de R$ 530 mil a blocos de rua

14:53 · 06.01.2017 / atualizado às 15:05

Dos até 58 projetos que deverão ser credenciados, 48 são de blocos veteranos para quatro saídas e outros 10 são de blocos estreantes para duas saídas ( Foto: Arquivo DN )

A Prefeitura de Fortaleza lançou nesta sexta-feira (6), por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), o edital do Ciclo Carnavalesco 2017. As inscrições poderão ser realizadas no período de 9 a 13 de janeiro e o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 20 deste mês. A publicação prevê o apoio financeiro total de R$ 530 mil aos blocos de rua.

Com o objetivo de apoiar os festejos organizados na capital cearense e tendo como tema o centenário do samba, serão credenciados até 58 projetos, dentre os quais 48 são de blocos veteranos para quatro saídas e outros 10 são de blocos estreantes para duas saídas. Os grupos poderão dividir as apresentações livremente no período do pré-Carnaval (27 de janeiro a 19 de fevereiro) e do Carnaval (25 e 28 de fevereiro), devendo essa opção ser informada no projeto e na ficha de inscrição.

Inscrições

Os interessados em participar do processo seletivo deverão apresentar a documentação exigida, que deve ser entregue em dois envelopes lacrados, no setor de Protocolo da Secultfor (rua Pereira Filgueiras, 04, Centro), que funciona de segunda a sexta, no horário de 9h às 12h e de 14h às 16h30min.

Mais detalhes podem ser encontrados no site da Prefeitura.

Informações

Período de inscrições: 9 a 13 de janeiro

Local: Sala de Protocolo da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Rua Pereira Filgueiras, 04 – Centro)

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e de 14h às 16h30min

Resultado final: Divulgação prevista para 20 de janeiro