Prefeitura lança certificação ambiental Fator Verde

23:00 · 20.12.2016

A avaliação será feita segundo 45 critérios, distribuídos em seis fatores: Cidade Sustentável, Hídrico, Ambiente Saudável, Energético, Materiais e Resíduos e Social ( Foto: Divulgação )

A Prefeitura de Fortaleza lança, nesta quarta-feira (21), a certificação ambiental Fator Verde. O lançamento ocorre às 9h, no auditório do Paço Municipal. O selo possibilitará que construções sustentáveis sejam certificadas com o objetivo de alcançar índices de sustentabilidade e uma melhoria na qualidade de vida urbana.

O Fator Verde será concedido em quatro níveis: bronze, prata, ouro e diamante. A avaliação será feita segundo 45 critérios, sendo 12 obrigatórios e 33 opcionais, distribuídos em seis fatores: Cidade Sustentável, Hídrico, Ambiente Saudável, Energético, Materiais e Resíduos e Social. Entre os aspectos a serem analisados estão o acesso ao transporte público, gentilezas urbanas, iluminação natural e captação de águas pluviais.

A certificação é opcional e aplicável aos projetos de novas construções e grandes reformas, sejam de uso residencial, comercial, misto ou institucional, no setor público ou privado. “O Fator Verde servirá, primordialmente, à redução dos processos de degradação dos recursos naturais, servindo como ferramenta para o Licenciamento Ambiental de Fortaleza. A certificação representa um importante passo para que ações de sustentabilidade sejam ampliadas e concretizadas em nossa Cidade”, destaca Águeda Muniz, titular da Seuma.

Serviço

Lançamento da Certificação Ambiental Fator Verde

Data: 21/12 (quarta-feira)

Horário: 9 horas

Local: auditório do Paço Municipal (Rua São José, 01, Centro)