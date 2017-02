Prefeitura lança campanha para uso adequado de capacete entre motociclistas

20:00 · 02.02.2017 / atualizado às 20:42

Os órgãos de trânsito e da saúde estiveram reunidos discutindo as medidas no Paço Municipal, neste quinta-feira (2) ( Foto: Divulgação/Queiroz Netto )

A prefeitura de Fortaleza lançou, nesta quinta-feira (2), campanha para conscientizar condutores de motocicletas sobre o uso adequado do capacete e respeito às normas de segurança de trânsito, no Paço Municipal. O gestor assinou, ainda, carta de compromisso para utilização de guia elaborado pela Nacto, como referência em projetos de desenho urbano para a Cidade.

Já a partir desta terça-feira (7), os condutores de motocicletas serão fiscalizados e coibidos de qualquer irregularidade cometida, com atenção especial à utilização do capacete. As abordagens terão caráter itinerante e de grande visibilidade, realizadas com enfoque maior em bairros que tiveram altas taxas de óbito no trânsito, como Serrinha, Siqueira, Bonsucesso, Montese e Jardim Iracema.

De acordo com um levantamento realizado entre os órgãos de trânsito e de saúde municipais, motociclistas e passageiros estão entre as vítimas que mais morrem no trânsito de Fortaleza. Somente em 2015, eles representaram quase 50% do total de 315 mortos no trânsito da capital cearense.

Saúde Pública

Joana Maciel, secretária da Saúde da Capital, comentou a abrangência da ação, que salvará vidas. “A atividade representa um aspecto extremamente importante, principalmente porque atinge os homens jovens. É um problema de saúde pública, dado que no IJF, dos pacientes atendidos vítimas de trânsito, a maior parte deles é por motocicleta, sendo geralmente casos graves, vítimas de politraumas, afetando várias partes do corpo, quando não ocasiona a morte”, completou.

Ao total, foram 6.016 motociclistas e 245 passageiros desse meio de transporte que ficaram feridos após acidentes de trânsito. Houve óbito de 110 usuários de moto e 14 passageiros. O perfil do motociclista morto é de homens, entre 18 e 59 anos, que, em grande parte, não usavam capacete e fizeram uso de álcool na condução.

A ação faz parte da parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a organização Bloomberg Philanthropies, que, além dessa atividade, vem desenvolvendo diversas ações para educação e redução de acidentes no trânsito, como as já implementadas áreas de trânsito calmo, travessias elevadas e diagonais, como explicou Jonas Romo, coordenador da instituição estrangeira para as ações.

O uso devido do capacete diminui em 40% o risco de morte e em 70% de lesão grave, ou seja, a cada 100 motociclistas que morrem e não estavam utilizando capacete, 40 teriam sobrevivido se estivessem o utilizando e 70 teriam evitado essa lesão.