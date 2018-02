Prefeitura inicia obras de urbanização do Residencial Alto da Paz

14:14 · 24.02.2018 / atualizado às 14:27

O prefeito Roberto Claúdio também visitou as obras de urbanização do Morro de Santa Terezinha, que devem ser entregues em abril. ( Foto: Natinho Rodrigues )

O Prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, assinou, na manhã deste sábado (24), a ordem de serviço para as obras de infraestrutura complementar do Residencial Alto da Paz, empreendimento com 1.120 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida, que deve ser entregue aos moradores do Vicente Pinzon em março deste ano.

"É a primeira obra do Minha Casa Minha vida em Fortaleza que tem apartamentos de 2 e 3 quartos para famílias maiores e a gente iniciou hoje as obras de urbanização, esgotamento sanitário, pavimentação, toda a urbanização dos apartamentos será pronta antes do apartamento ser entregue".

Ainda no Vicente Pinzon, a Pasta lançou o Projeto + Bairros, com ações de cidadania e prestação de serviços, além de melhorias urbanas como recapeamento asfáltico, limpeza de vias, poda de árvores, plantio de mudas e pintura de meio-fio. O mutirão de serviços acontece de segunda-feira (26) até a sexta-feira (2) e deve acontecer em todos os bairros da Regional II.

"Estamos começando um grande mutirão, com ação de tapa-buracos, pavimentação, limpeza, capinação, iluminação, retirada de documentos e a nossa ideia é que a gente faça a cada semana uma ação dessa em um bairro da regional, garantindo mais qualidade de vida, mais limpeza, mais urbanização para essa área da cidade", diz o prefeito.

O prefeito Roberto Claúdio também visitou as obras de urbanização do Morro de Santa Terezinha, que devem ser entregues em abril e, conforme o chefe do Executivo municipal, uma segunda etapa deve ter início logo em maio, envolvendo a construção de um trilho para deslocamento da população via bonde. O prazo de conclusão deve ser de até dez meses.

"As pessoas vão poder sair da parte baixa para a parte de cima e será um passeio por uma via paisagística. Será ideal para quem tem problema de acessibilidade e também para quem quer conhecer a cidade. Isso não estava contemplado no projeto original, mas conseguimos captar recurso para isso", comenta Roberto Claudio.