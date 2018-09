Prefeitura homenageia melhores escolas de acordo com o Ideb

12:36 · 17.09.2018 / atualizado às 13:43

( Foto: Divulgação )

A Prefeitura de Fortaleza homenageou, em evento nesta segunda-feira (17) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, as escolas que alcançaram as metas projetadas pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria Municipal da Educação (SME), nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2017.

De acordo com a secretária de Educação do Município, Dalila Saldanha, os resultados foram positivos devido à gestão em rede. Foi implementado, de 2017 para cá, programas como os que focam na competência emocional e autoconfiança dos alunos.

O índice em Fortaleza nos anos iniciais de Ensino passou de 5,4, em 2015, para 6,0 em 2017. O Ideb é realizado de dois em dois anos. Com o resultado, a Capital cearense superou a meta pretendida para 2021 (de 5,5) pelo Inep, e cravou o segundo lugar entre as capitais do Nordeste, bem como o sétimo entre as capitais brasileiras. A Secretaria de Educação do Município também determinou sua própria meta, como incentivo, que era de 5,8 para 2017.

Nos anos finais (do 6° ao 9° ano), o Ideb foi de 4,4 em 2015, para 4,9 em 2017, também superando a meta do MEC para 2021, de 4,7. O objetivo da SME para 2017 era de 4,8. O Ideb mede a proficiência em língua portuguesa e em matemática destes oito anos do Ensino Fundamental. Fortaleza ficou com a proficiência de 218,13 (anos iniciais) e 265,68 (anos finais) em língua portuguesa, e 222,41 (anos iniciais) e 265,68 (anos finais) em matemática.

“As maiores mudanças são essas, que acontecem pouco a pouco, de tempo em tempo. E é por isso que precisamos celebrar cada pequena vitória, para dar uma repercussão maior a elas”, frisou o prefeito Roberto Cláudio.