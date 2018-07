Prefeitura espera financiamento de R$ 12 milhões para meio ambiente

12:46 · 14.07.2018 / atualizado às 13:06

O novo Ecoponto fica na Rua Jaime Leonel, esquina com a Rua Monsenhor Carneiro da Cunha, e é o 8º na Regional II ( Foto: Renato Bezerra )

A Prefeitura de Fortaleza pretende formalizar, ainda neste segundo semestre, o financiamento de R$ 12 milhões junto ao Banco Mundial para ações voltadas ao meio ambiente. O montante deve agilizar a implantação de mais 60 ecopontos na cidade, estando 15 deles previstos para até o fim de 2018. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio, na manhã deste sábado (14), durante inauguração do 45º Ecoponto da Capital, no bairro Luciano Cavalcante.

O recurso também será destinado, conforme o prefeito, para a implantação de novos Ecopolos na Capital, a exemplo do equipamento que foi instalado na Avenida Leste-Oeste."A ideia é pegar exemplos de corredores com muito lixo na rua todo o dia, como Fernandes Távora, Alberto Craveiro e Raul Barbosa, e fazer esses novos ecopolos", afirma.

O novo Ecoponto fica na Rua Jaime Leonel, esquina com a Rua Monsenhor Carneiro da Cunha, e é o 8º na Regional II. O equipamento oferece o programa Recicla Fortaleza, que oferta desconto na conta de energia e crédito no Bilhete Único na troca de resíduos recicláveis. No local, também há caçambas para coleta de lixo volumoso, como entulho, restos de poda e móveis. O funcionamento é de segunda-feira à sábado, de 8h às 12h e de 14h às 17h.

Entre os impactos alcançados com os Ecopontos até aqui, segundo destaca o prefeito, está a redução em torno da metade o número de lixões fixos em Fortaleza, além do aumento do lixo reciclado, atualmente em 8% de tudo que é coletado na Capital, acima da média nacional, de 3%. "A nossa meta é chegar a 12% de todo o volume do lixo que vai para a reciclagem, isso é importante porque evita que o lixo permaneça na rua e ainda permite que ele se transforme em materia prima para mobilizar a indústria verde, gerar emprego e oportunidades", afirma.