Prefeitura divulga resultado preliminar do Edital dos Blocos de Rua

15:33 · 18.01.2017 / atualizado às 15:51 por Agência Diário

Os vencedores do Edital deverão ainda solicitar todas as autorizações necessárias para os desfiles - Foto: Agência Diário

58 blocos - sendo 10 estreantes com direito a duas apresentações - foram preliminarmente escolhidos para participar do Pré-Carnaval, evento promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). O resultado do Ao todo,- sendo 10 estreantes com direito a duas apresentações -para participar do Pré-Carnaval, evento promovido pela, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). O resultado do Edital de Apoio aos Blocos de Rua do Ciclo Carnavalesco 2017 (Pré-Carnaval e Carnaval) foi divulgado nesta quarta-feira (18) pela administração municipal.

Termo de Concessão no dia 23 de janeiro. Os Os selecionados deverão comparecer à Secultfor para assinatura dono dia 23 de janeiro. Os vencedores do Edital deverão ainda solicitar todas as autorizações necessárias para os desfiles junto aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que são: a Regional responsável pelo espaço onde ocorrerá a saída do bloco; a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma); e a Guarda Municipal.

Com o tema 100 anos do Samba, os blocos poderão dividir as apresentações durante o Ciclo Carnavalesco, no período do Pré-Carnaval (27 de janeiro a 19 de fevereiro) e do Carnaval (25 e 28 de fevereiro), sendo facultativo o fracionamento das apresentações. Candidatos inabilitados podem entrar com recurso até a próxima sexta-feira (20), junto ao Protocolo da Secultfor (Rua Pereira Filgueiras, 4 – Centro).

Avaliação

Na manhã do último sábado (14), foi realizada a abertura pública do envelopes jurídico fiscal, que continham a documentação solicitada aos candidatos, para participar do Edital de Apoio aos Blocos de Rua. A ação realizada no Teatro Antonieta Noronha contou com a análise da documentação exigida aos participantes. Ao todo, 139 grupos se inscreveram. Paralelamente ocorreu uma habilitação técnica dos documentos enviados pelos candidatos.