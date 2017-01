Prefeitura divulga resultado do edital para o Ciclo Carnavalesco 2017

09:21 · 21.01.2017 / atualizado às 11:00

Ao todo, foram aprovados 48 projetos de blocos veteranos e 10 de estreantes ( Foto: Kid Júnior )

A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) divulgou o resultado final do Edital de Apoio aos Blocos de Rua. Ao todo foram realizadas 139 inscrições, sendo credenciados 58 blocos, que terão o apoio financeiro no total de R$530 mil. Os grupos participarão do Ciclo Carnavalesco 2017, que tem como tema os 100 anos do Samba.

Do total, 48 projetos são de blocos veteranos para quatro saídas e 10 são de blocos estreantes para duas saídas. Os blocos poderão dividir as apresentações no período do Pré-Carnaval (27 de janeiro a 19 de fevereiro) e do Carnaval (25 e 28 de fevereiro), sendo facultativo o fracionamento.

Os selecionados deverão comparecer à Secultfor para assinatura do Termo de Concessão no dia 23 de janeiro. Os vencedores do Edital deverão ainda solicitar todas as autorizações necessárias para os desfiles junto aos órgãos competentes da Prefeitura, que são: a Regional responsável pelo espaço onde ocorrerá a saída do bloco; a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma); e a Guarda Municipal.

Clique aqui para ver a lista dos selecionados: