Prefeitura divulga programação do aniversário de Fortaleza; Fagner será a atração principal

16:49 · 06.04.2017 / atualizado às 16:50

O cantor Raimundo Fagner será a atração principal do aniversário da Capital neste ano, já que fará uma apresentação gratuita no Aterrinho da Praia de Iracema ( Divulgação )

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta quinta-feira (6) a programação cultural para celebrar os 291 anos da Capital cearense, que serão completados no próximo dia 13. Por conta da Semana Santa, neste ano as comemorações acontecerão um dia antes do aniversário da cidade, na próxima quarta-feira, dia 12.

Assim como foi antecipado nesta quarta-feira (5), o cantor Raimundo Fagner será a atração principal do aniversário da Capital neste ano, já que fará uma apresentação gratuita no Aterrinho da Praia de Iracema. A programação no local está marcada para começar às 20h, da quarta-feira (12), com diversos artistas cearenses participando do show "Para Cantar Fortaleza".

Ao todo, subirão ao palco do Aterrinho, além de Fagner: Mona Gadelha, Rodger Rogério, Daniel Groove, Fernando Catatau, Roberto Viana, Roberta Fiúza, Nayra Costa, Aldo Sena, Lucinha Menezes, além de Mateus e Bruno Perdigão, ambos da banda Luxo da Aldeia.

Passeio Público

Além da Praia de Iracema, o Centro também receberá festividades em comemoração ao aniversário de Fortaleza, já que, no Passeio Público, haverá programação ao longo de toda a quarta-feira (12). Os eventos começam às 8h, quando será servido um café da manhã para os moradores de rua e, em seguida, os mesmos poderão pintar um mural registrando as impressões sobre a cidade.

Às 10h30, ocorrerá o lançamento do jornal "Viva o Centro", edição comemorativa do aniversário de Fortaleza. Em seguida, um grupo musical encerrará a programação matinal às 11h.

No início da tarde, às 14h, a Associação dos Guias Integrados ao Turismo Rodoviário (Agir) realizará uma visita guiada no Passeio Público e no Museu da Indústria. Às 17h, a programação do Centro será encerrada com a exibição do curta "Da janela Lateral", seguido de roda de conversa sobre o Centro de Fortaleza.