Prefeitura disponibiliza vacina contra febre amarela em 23 pontos da Capital; veja lista

Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h. Para receber a vacina contra febre amarela, deve ser apresentado o comprovante de passagem da viagem

A Prefeitura de Fortaleza informou nesta quarta-feira (25) que está disponibilizando a vacinação contra a febre amarela em 23 postos de saúde da Capital. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), devem procurar a vacina apenas as pessoas que forem viajar para regiões endêmicas do Brasil. São elas: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Brasília, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

A vacina contra febre amarela está disponível nos seguintes postos de saúde: Regional I - Floresta, Carlos Ribeiro e Casemiro Filho; Regional II - Flávio Marcílio, Pan Meireles, Benedito Artur de Carvalho e Paulo Marcelo; Regional III – Recamonde Capelo, Humberto Bezerra e Santa Liduína; Regional IV - Gothardo Peixoto e Roberto Bruno; Regional V - Paracampos, Maciel de Brito, Argeu Herbster, José Walter e Fernando Diógenes; Regional VI - Melo Jaborandi, Messejana, César Cal´s de Oliveira.

De acordo com a Prefeitura, a vacina está disponível para crianças a partir dos 9 meses de idade e adultos, com esquema vacinal dividido em duas doses, em um intervalo de 10 anos. Há contraindicação para crianças menores de seis meses, idosos acima de 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças até seis meses de vida, pacientes em tratamento de câncer e pessoas com imunidade baixa, exceto nos casos de surto ou viagem para os territórios com casos de febre amarela.

Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h. A sala de imunização inicia suas atividades às 7h30 e encerra às 18h30, com o tempo necessário de 30 minutos para estabilizar a temperatura para aplicação e armazenar as vacinas. Para receber a vacina deve ser apresentado o comprovante de passagem da viagem além da assinatura do termo de responsabilidade.

Alerta

Na última segunda-feira (23), a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) chegou a emitir uma nota técnica orientando que os profissionais da área se mantivessem sensíveis na identificação precoce de casos suspeitos, apesar de o Estado não registrar casos de febre amarela há, no mínimo, 17 anos.

A nota emitida pela Sesa, por meio da Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde (Coprom) e da Vigilância Epidemiológica do Ceará, também pede para que qualquer caso suspeito da doença seja imediatamente notificado às autoridades sanitárias. A Secretaria reforçou, no entanto, que, até o momento, não há nenhum caso suspeito de febre amarela no Ceará.