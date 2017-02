Prefeitura define ações para trânsito em 2017

23:08 · 02.02.2017 / atualizado às 09:02 · 03.02.2017

Até o mês de julho, mais 50 km de ciclofaixas devem ser implementados nas vias de Fortaleza ( Reinaldo Jorge )

Fortaleza deverá ganhar mais dois binários para facilitar o tráfego em trechos de grande movimentação, ampliação das ciclofaixas e um novo anel cicloviário. As medidas foram definidas ontem pelo prefeito Roberto Cláudio, durante reunião que tratou de uma série de projetos a serem implementados pelo Plano de Ações Imediatas em Transporte e Trânsito de Fortaleza (Paitt) ainda no primeiro semestre de 2017.

Nas proximidades do Terminal do Siqueira deve ser implementado, ainda neste mês, um novo binário, buscando melhorar o tráfego dos veículos na avenida Osório de Paiva. As ruas Luiz Vieira e Raimundo Neri passarão por mudanças nos fluxos. O Terminal da Parangaba também contará com um binário entre as ruas Nereu Ramos e José Meneleu, que terão o sentido alterado.

Até o mês de julho, a Prefeitura pretende implantar mais 50 km de ciclofaixas. Será ainda lançada a primeira etapa do projeto de Anel Cicloviário, que busca conectar as áreas mais importantes da cidade por meio de vias exclusivas para bicicletas.

Também haverá ampliação do programa Bicicletar, com a instalação de novas estações, principalmente em direção à região sudeste de Fortaleza, entre os bairros Luciano Cavalcante e Messejana.