Prefeitura de Fortaleza garante 1º parcela do 13º salário até o fim de junho

09:28 · 14.06.2017

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, reforçou, nesta quarta-feira (14), que o pagamento de 40% do 13º salário será pago aos servidores até o fim deste mês de junho. O anúncio foi feito durante embarque do gestor para Brasília, onde tratará de investimentos para a cidade.

A antecipação da primeira parcela do benefício vem sendo cumprido desde o início da primeira gestão, reforça o prefeito.

“40% do valor global do 13º, como a gente fez nos outros anos da gestão, serão pagos até fim do mês de junho. Isso permitirá ao servidor, que obviamente em um momento de crise, no momento em que a inflação corrói o salário, ter a capacidade de poder pagar suas contas, capacidade também de fazer alguns tipos de gastos prioritários com a família, além de garantir uma aporte financeiro a economia da cidade”, afirma Roberto Cláudio.

Com a antecipação, será pago um montante de R$ 81,2 milhões. Na folha de pagamento do dia 1º de julho, será depositado também o valor das férias coletivas do magistério, mais R$ 16,8 milhões.

Somando ainda as folhas pagas no dia 1º de junho e 1º de julho, a Prefeitura de Fortaleza afirma que irá injetar cerca de R$ 627 milhões na economia da cidade no intervalo de 30 dias.