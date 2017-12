Prefeitura de Fortaleza anuncia pacote de intervenções na Praia de Iracema

19:30 · 15.12.2017 / atualizado às 20:14

A ações já começam a ser implementadas a partir do primeiro fim de semana de janeiro de 2018 ( FOTO: Fabiane de Paula )

O prefeito Roberto Cláudio apresentou, nesta sexta-feira (15), no Estoril, o Planejamento Estratégico da Praia de Iracema. Durante a solenidade, foram apresentadas as propostas definitivas que traçam estratégias e desenvolvem um plano de trabalho para a revitalização do espaço. O conjunto de intervenções será em oito áreas de atuação: comércio, ordenamento urbano, segurança, cultura e eventos, moradores, mobilidade urbana, meio ambiente e turismo.

O projeto é o resultado do trabalho desenvolvido, nos últimos três meses, por representantes do poder público, além de moradores, comerciantes e empresários. O Conselho da Praia de Iracema, criado em junho deste ano, a partir de uma iniciativa da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor), realizou as discussões para melhorias na utilização dos espaços públicos, para serem executadas a curto, médio e longo prazo. Algumas medidas já haviam sido discutidas.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, a intenção é resgatar a relação de afeto pela Praia de Iracema. Ainda segundo o chefe do Executivo, ao longo dos últimos 20 anos, o espaço foi sendo esquecido com a degradação dos equipamentos, abandonos das áreas culturais e evasão dos moradores e estabelecimentos comerciais.

“Por muito tempo, eu achei que algumas obras poderiam estimular a ocupação, mas a medida que eu fui entregando, fui entendo que a questão aqui não é de obra, é da gente estimular a ocupação da praia”, comentou Roberto Cláudio.

Dentro do pacote de ações - que já começam a ser implementadas a partir do primeiro fim de semana de janeiro 2018 - estão o ordenamento do trânsito local, reciclagem do lixo, programação cultural fixa, ocupação de imóveis centrais como o restaurante 'Sobre o Mar', nova iluminação e reforma do calçadão. O pontapé inicial será com um mutirão coletivo, incluindo a lavagem do calçadão. Além disso, eventos privados que acontecerem na orla irão gerar um fundo, por meio da cobrança de uma taxa para investimentos na própria área.

Confira todos os detalhes das intervenções: