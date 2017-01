Prefeitura cadastra ambulantes para o Pré-Carnaval na Praia de Iracema

22:15 · 10.01.2017

O cadastramento faz parte da programação do Ciclo Carnavalesco 2017 ( Foto: Kid Júnior )

A Prefeitura de Fortaleza cadastra até a próxima terça-feira (17), exceto no final de semana, vendedores informais que desejam comercializar no Pré-Carnaval no bairro Praia de Iracema. O cadastro pode ser realizado das 9h às 16h na sede da Secretaria Regional II. Para a inscrição, são necessárias cópias da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de endereço, além da folha corrida e uma foto 3x4.

A Prefeitura está disponibilizando 110 vagas, sendo 50 destinadas a vendedores itinerantes e 60 para barracas fixas. Caso o número de inscrições ultrapasse o número de vagas pré-estabelecidas, o critério de seleção será por meio de sorteio, aberto ao público, no último dia de cadastramento, às 15h, também na Secretaria Regional II.

Os comerciantes não poderão vender bebidas em garrafas de vidro, para garantir a segurança da festa. Somente o contemplado com a vaga poderá adquirir a barraca no local, pois o cadastramento é intransferível. Vale ressaltar que não será permitida a comercialização de produtos por vendedores não cadastrados e devidamente identificados.

Serviço:

Cadastramento de Ambulantes

Data: 10 a 17 de janeiro (de segunda a sexta-feira)

Horário: 9h às 16h

Local: Sede da Secretaria Regional II (Rua Professor Juraci de Oliveira, 1, Edson Queiroz)