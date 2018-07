Prefeitura cadastra ambulantes para Fortal 2018

10:14 · 11.07.2018 / atualizado às 10:23

O Fortal 2018 acontece entre os dias 26 e 29 de julho ( Foto: Arquivo/Diário do Nordeste )

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Regional II, inicia, nesta quarta-feira (11), o cadastramento das pessoas que desejam comercializar alimentos e bebidas, em barracas, durante o Fortal 2018. O cadastro ocorrerá na sede da Secretaria Regional II, nos dias 11, 12,13, 16 e 17 de julho, de 9h às 16h. Para quem vai se cadastrar pela primeira vez como ambulante, os documentos que deverão ser apresentados neste momento são: cópias da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de endereço, além da folha corrida e uma foto 3x4.

Quem já realizou cadastro anteriormente precisa apenas apresentar RG e CPF, sem cópias da documentação. Será feita uma consulta no sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza (GRPFOR) e entregue o número de inscrição para o sorteio. Como forma de democratizar o acesso às vagas, haverá um sorteio, aberto ao público, na quinta-feira (19/07), às 15:30 horas, também na Secretaria Regional II.

Ao todo serão 50 barracas fixas, onde ficarão 30 no sentido Cidade 2000 para a Praia do Futuro e 20 no sentido Praia do Futuro para a Cidade 2000. Os comerciantes não poderão vender bebidas em garrafas de vidro, para garantir a segurança da festa. Somente o contemplado com a vaga poderá montar a barraca e comercializar no local, pois o cadastramento é pessoal e intransferível.

As barracas ficarão localizadas na área externa da Cidade Fortal, na avenida Aldy Mentor, que na próxima semana irá receber ações de varrição, capinação e pintura de meio fio, para trazer mais conforto e segurança aos foliões e comerciantes.

O Fortal 2018 acontece entre os dias 26 e 29 de julho, na Cidade Fortal, localizada no bairro Praia do Futuro, na Regional II.

Serviço:

Cadastro de ambulantes para o Fortal 2018

Quando: 11, 12,13, 16 e 17 de julho, de 9h às 16h

Local: Secretaria Regional II (Professor Juraci de Oliveira, 01 - Edson Queiroz)

Informações: (85) 3241-4855