Prefeitura anuncia R$ 80 milhões para iluminação pública

12:56 · 03.02.2017 / atualizado às 13:57

As antigas lâmpadas amarelas presentes nos postes da Capital devem ser trocadas em 80% por outras de cor branca até o fim do ano. O prefeito Roberto Claudio anunciou, na manhã desta sexta-feira (3), o investimento de R$ 80 milhões em 2017 para a nova estrutura de iluminação pública de Fortaleza. O medida está integrada a um projeto de medidas que proporcionem mais segurança em Fortaleza.

As avenidas Perimetral, Sargento Herminio, João Pessoa, Augusto dos Anjos, Dos Expedicionários, Bernado Manuel, Duque de Caxias, Heráclito Graça são os corredores que irão receber mais atenção.

No inicio da gestão de Roberto Claudio, em janeiro de 2013, a Capital tinha 178.085 pontos luminosos. Deste total, 78,45% era de luz amarela, contra 21,45% de luz branca. Em 2017, a cidade atingiu 193.417 pontos luminosos com 66,70% de iluminação branca contra 33,30% de luz amarela. Ainda segundo o prefeito, a população não sofrerá com nenhum aumento na Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

Durante coletiva de imprensa, o vice-prefeito Moroni Torgan falou sobre a escolha dos locais para receberem a nova iluminação. "Duas coisas que bandido não gosta: luz e sirene. Vamos atuar nos bairros com elevados índices de violência, espaços públicos de convivência e áreas de lazer", pontuou. As areninhas, escolas, pontos de ônibus, cruzamentos de avenidas dos principais corredores serão os locais que irão receber as vias.