Prefeitura anuncia implantação de três novos binários na zona oeste da Capital

17:52 · 06.04.2017 / atualizado às 20:53

Até julho deste ano, Fortaleza deve ganhar três novos binários. As intervenções serão realizadas na zona oeste da Capital, nos bairros Parque Santa Rosa, Siqueira, Maraponga e Parangaba. As obras incluirão, além da mudança de sentido nas vias contempladas, reajustes de semáforos, readequações de canteiros centrais, criação de ciclofaixas e, no caso do Siqueira, a construção de uma nova via.

Com obras já em andamento, o primeiro binário a ser implantado será o do Parque Santa rosa, que envolverá as ruas Tulipa Negra e Eduardo Araújo. A Rua Tulipa Negra, que atualmente possui sentido duplo, passará a operar apenas no sentido leste/oeste, enquanto a Rua Eduardo Araújo funcionará na direção inversa (oeste/leste). As intervenções devem ser finalizadas até maio.

O projeto prevê a implantação de uma ciclofaixa bidirecional na Eduardo Araújo (entre as ruas Cônego de Castro e Pedro Cabral), assim como de uma ciclorrota entre as ruas Pedro Cabral e Manuel Sátiro.

Binário Nereu Ramos/José Meneleu

O segundo binário inclui as ruas Nereu Ramos e José Meneleu, que cortam os bairros Parangaba e Maraponga. As intervenções, com previsão de finalização em julho, também devem abranger vias adjacentes, como Manuel Teófilo, Antônio Bandeira, 1º de Janeiro, Leão do Norte, Alemanha e Suécia.

As obras serão realizadas em duas etapas. Após concluídas, a Rua José Meneleu terá sentido único norte/sul, entre a Avenida Silas Munguba e a Rua 1º de Janeiro. A Rua Manuel Teófilo passará a operar em sentido único norte/sul, no trecho entre a Rua Antônio Bandeira e a Avenida Silas Munguba.

As ruas Antônio Bandeira e 1º de Janeiro deverão adquirir sentido único leste/oeste; a Rua Alemanha passará a ter operar no sentido único leste/oeste; e a Rua Suécia terá sentido único oeste/leste. As mudanças atingirão apenas trechos específicos das vias.

O projeto conta, ainda, com a instalação de ciclofaixas bidirecionais em dois trechos da Rua José Meneleu e na rua 1º de janeiro.

Intervenções no Siqueira

No bairro Siqueira, o projeto envolverá a Avenida Gen. Osório de Paiva e as ruas Raimundo Neri e Luiz Vieira (Avenida Perimetral). Uma nova via será construída ligando as duas ruas, permitindo um reajuste da operação dos semáforos da área e possibilitando maior fluidez no tráfego de veículos.

Com a mudança, as conversões à esquerda que hoje são feitas na Osório de Paiva serão realizadas por laços de quadra, distribuindo o fluxo. A implantação deve ocorrer também até julho.