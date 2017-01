Prefeito promete terminar obra em escola com elevador que dá acesso a andar inexistente

15:00 · 16.01.2017

O equipamento na Escola Municipal Professor Denizard Macedo teria sido instalado irregularmente e custado R$ 50 mil

O prefeito Roberto Claudio comentou a investigação que o Ministério Público do Ceará (MPCE) está fazendo da instalação de um elevador instalado em escola pública no bairro Quintino Cunha que "dá acesso a lugar inesistente". “Não é que haja um plano de fazer um elevador que leve a lugar nenhum. A obra também envolvia uma passarela, que ficou incompleta quando a construtora encerrou o contrato”, disse. Segundo Roberto Cláudio, a obra será retomada em 20 dias, com a contratação de uma nova empresa, e finalizada em até quatro meses.

A instalação do elevador, que custou R$ 50 mil, resolveria um problema de acessibilidade da Escola Municipal Professor Denizard Macedo. Em 2014, uma vistoria técnica do MPCE constatou irregularidades na infraestrutura da escola. Dentre os problemas, estava a falta de acessibilidade no prédio, principalmente nos banheiros e biblioteca.

Conforme o MPCE, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura de Fortaleza para regularizar os itens comprometidos, incluindo a realização de obras de adaptação de acessibilidade aos alunos com necessidades especiais e mobilidade reduzida.A Secretaria Municipal da Educação (SME) explicou que o projeto de reforma da escola inclui uma passarela metálica entre os dois andares, que permite acesso do elevador para o segundo andar da escola.