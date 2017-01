PRE registra redução de 19% em acidentes com vítimas fatais nas CEs em 2016

10:38 · 12.01.2017 / atualizado às 11:57

Em 2016 foram 77 a menos que em 2015 ( Foto: Lucas de Menezes )

As mortes no trânsito nas CEs reduziram em 2016. Conforme levatamento da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) houve diminuição de 19% em acidentes com vítimas fatais, em relação ao ano anterior. Em números absolutos, no ano passado, 327 mortes ocorreram nas rodovias cearenses, 77 a menos que em 2015, quando foram contabilizados 404 óbitos. A redução é resultado do trabalho desenvolvido pela SSPDS, por meio de Policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), com reforço nas fiscalizações e ações preventivas.

Para tenente coronel Francisco Carlos de Lima, comandante do BPRE, a redução do número de mortes se deve graças à intensificação das fiscalizações. Ele explica que as operações foram direcionadas para os pontos onde existiam índices de acidentes fatais, como a rodovia CE-040, com intensa circulação, e a CE-060, que atravessa todo o território cearense (de Fortaleza a Juazeiro do Norte).

As ações efetuadas pelos policiais também refletiram no aumento do número de veículos abordados, passando de 1.085.305, em 2015, para 1.160.800, em 2016 – acréscimo de 75.495 veículos (7%). Mais notificações também foram feitas, sendo 276.806, em 2015, e 349.039, em 2016, o que refletiu elevação de 72.233 notificações, comparando os dois anos (26%).

Armas

O trabalho desenvolvido nas estradas cearenses não se restringe à conduta no trânsito, mas também objetiva inibir qualquer ação criminosa. Somente em 2016, 234 armas de fogo foram retiradas de circulação em abordagens feitas nas rodovias. O número é 115% maior do que o total apreendido em 2015, quando um arsenal de 109 unidades foi recolhido. Também houve aumento nos procedimentos que culminaram em apreensões de drogas, passando de 52 casos, em 2015, para 90, em 2016 (73%).

No comparativo dos dois últimos anos, menos pessoas foram flagradas fazendo a mistura perigosa de direção e bebida alcoólica. No ano passado, 372 motoristas foram autuados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e outros 7.626 com base no artigo 165 do CTB. As infrações são, respectivamente, penal e administrativa e se diferenciam pelo nível de concentração de álcool no sangue. Ambos os flagrantes registraram redução, se comparado com o ano de 2015, quando 545 pessoas foram autuadas no artigo 306 (- 32%) e 7.782 no artigo 165 (-2%). Para o comandante do BPRE, os números também são fruto de fiscalizações. “Com a presença da Polícia nas ruas, as pessoas ficaram mais diligentes, haja vista a intensificação do trabalho policial”, detalha. Operações também foram realizadas próximas a locais com grande fluxo de pessoas, como regiões praianas.

As abordagens realizadas pelos policiais do BPRE também têm o objetivo de conscientizar e orientar motoristas sobre o risco de dirigir sob o efeito de bebida alcoólica, o que refletiu na diminuição de vítimas fatais nas estradas. O número foi inferior ao registrado no ano retrasado mesmo com o aumento de 8% nos acidentes, que totalizaram 3.258 casos em 2016, contra 3.025 em 2015. “São pessoas que fugiram da área da presença da Polícia”, avalia o tenente coronel, ao enfatizar que alguns condutores ainda insistem em agir com imprudência, sem usar equipamentos obrigatórios de segurança como cinto de segurança ou capacete. O capitão PM Elton Oliveira, do BPRE, enfatiza que “o cidadão fiscalizado é um cidadão conscientizado”, referindo-se ao aumento da fiscalização.