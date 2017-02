Pré-Carnaval anima domingo no Passeio Público

12:34 · 05.02.2017 / atualizado às 15:58

A festa continua no próximo fim de semana, com atrações começando às 9h ( Fotos: Nah Jereissati )

O Pré-Carnaval levou dezenas de heróis, princesas, palhaços e piratas ao Passeio Público na manhã deste domingo (5). Bebês de colo, crianças e até adultos fizeram questão de vestir a fantasia e levar muito confete e espuminha para pular o carnaval antecipado na praça. Nem ao menos a ameaça de chuva afastou dezenas de famílias que animaram o segundo fim de semana de festa no local, que contou com Charanga Tio Marcão Lindão e a Banda Só Alegria animando os pequenos.

Quem participou da festa foi o Chaves acompanhado do seu irmão Kiko. Sim, neste pré-carnaval eles são parentes, graças aos pais Glicerio e Joacia França que vestiram os filhos Marley Joaquim, de 3 anos, e Benjamin de sete meses, combinando. "Quando o Marley tira a roupa de Chaves ele até chora. Ele até gosta de usar em casa", destaca o pai.

Também quem estava pronto para a folia era a defensora pública federal, Márcia Sousa. Ela aproveitou o cenário de pré-carnaval para fazer um ensaio fotógrafico de um ano do filho Pedro. "Ele nasceu inclusive em uma segunda de carnaval. Eu estava no Sanatório Geral quando entrei em trabalho de parto", lembra. Ela sempre aproveita os blocos de rua e leva as crianças ao Passeio Público para se fantasiar e pular o carnaval. "A família toda é carnavesca", brinca.

Festa à parte

E teve também quem foi aproveitar apenas o espaço público para outras finalidades. A professora Joyce Sena já planejava comemorar os 4 anos da filha Júlia em um piquenique. Quando descobriu que, por coincidência, seria pré-carnaval, avisou a todos para virem a caráter. A filha adorou e foi de cigana. "Eu já costumo vir ao Passeio para piqueniques e para o restaurante também", completa.

E logo ao lado, outras toalhas estavam estendidas no chão para celebrar o aniversário de 2 anos da Melissa. A design de moda, Marcela dos Anjos, resolveu conhecer o Passeio Público e na mesma ocasião reunir amigos e familiares para cantar os parabéns da filha. A inspiração para o piniquine de aniversário foi após ter visto umas fotos do mesversário do filho de uma amiga.

Agende-se

No próximo domingo, dia 12, tem mais festa. A programação acontece das 9h às 11h, no Passeio Público, com a Charanga Tio Marcão Lindão e a Banda Só Alegria.



E neste domingo tem mais atividades, confira abaixo:

Programação Mercado da Aerolândia Quando: a partir das 17 horas. Tarcísio Sardinha e Banda Fortaleza Alegria Sargento Hermínio Quando: de 17h às 22h Bloco Monte Ellery Bloco Sai na Marra Estoril Quando: de 17h às 22h Tambores Carnavalescos