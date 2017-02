Pré-carnaval agita ruas de Fortaleza; veja fotos e vídeos

16:48 · 04.02.2017 / atualizado às 22:39

No seu segundo fim de semana, o pré-carnaval de Fortaleza traz atrações em mais de 20 bairros. Desde às 16h os blocos agitam quem foi à Praia de Iracema. Bonde Batuque, Baqueta, Camaleões do Vila e Cheiro fazem o percurso desde o Ideal Clube até o palco do Aterrinho.

Na Praça do Ferreira, a festa começa às 18h com o bloco "Concentra, Mas Não Sai", tocando frevo e marchinhas de Carnaval. No Bar da Mocinha, na Praia de Iracema, a festa também começa no mesmo horário com o "Num Ispaia Sinão Ienche".

Confira vídeos da festa:

Bloco Camaleões do Vila agita o Pré-Carnaval na Praia de Iracema pic.twitter.com/1dfObnZgNP — Diário do Nordeste (@diarioonline) 4 de fevereiro de 2017