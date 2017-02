Pré-Carnaval acontece em quatro pontos de Fortaleza neste domingo (5)

09:10 · 05.02.2017 / atualizado às 12:57

Programação no Passeio Público é voltada para o público infantil ( Foto: Bruno Gomes )

A programação do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza segue neste domingo (5). Há atrações para todas as idades no Passeio Público, no Mercado da Aerolândia, na Av. Sargento Hermínio, e no Estoril.

No Passeio Público, a Charanga Tio Marcão Lindão e a Banda Só Alegria fazem a alegria da criançada das 9h às 11h.

Também no domingo, a partir das 17h, no Mercado da Aerolândia, a folia será com Tarcísio Sardinha e Banda Fortaleza Alegria.

A programação da Av. Sargento Hermínio iniciará às 17h, neste domingo (05), com a apresentação dos blocos Monte Ellery e Sai na Marra. Também a partir desse horário tem Tambores Carnavalescos no Estoril.

Confira a programação

Passeio Público

Quando:, a partir de 9 horas às 11 horas.

Blocos Charanga do Tio Marcão e Banda Só Alegria.

Mercado da Aerolândia

Quando: a partir das 17 horas.

Tarcísio Sardinha e Banda Fortaleza Alegria

Sargento Hermínio

Quando: de 17h às 22h

Bloco Monte Ellery

Bloco Sai na Marra

Estoril

Quando: de 17h às 22h

Tambores Carnavalescos