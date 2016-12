Praia do Futuro recebe duas Areninhas

23:30 · 27.12.2016

As areninhas também passam a atender aos moradores dos bairros Vicente Pinzón, Mucuripe, Dunas, Cais do Porto e Sabiaguaba. ( Foto: Divulgação )

A orla da Praia do Futuro recebe nesta sexta-feira (30), às 16h, as Areninhas dos bairros Serviluz e Caça e Pesca. Além dos espaços esportivos, quatro Postos de Convivência e estacionamento, com cerca de 1.000 vagas, foram instalados. O local também contará com chuveiros, bancos, paisagismo, postos policiais e pavimentação às vias de acesso. Cerca de R$ 15 milhões foram investidos no projeto de requalificação da área.

As areninhas Gildo Fernandes de Oliveira (Serviluz) e Mozart Gomes (Caça e Pesca) passam a atender também aos moradores dos bairros Vicente Pinzón, Mucuripe, Dunas, Cais do Porto e Sabiaguaba. Com a entrega dos equipamentos, Fortaleza passa a contar com 19 Areninhas.

“Estamos dando uma vida maior à Praia do Futuro, depois de todas as melhorias de infraestrutura realizadas no local. As areninhas vão beneficiar a população com esporte, lazer e cultura. Já as áreas de convivência, com policiamento, ordenamento nos estacionamentos, tudo isso deverá atrair ainda mais frequentadores, turistas e novos empreendimentos para a região. Já tivemos dois novos hotéis instalados”, acrescentou o secretário Turismo de Fortaleza, Erick Vasconcelos.

Serviço

Inauguração das Areninhas da Praia do Futuro

Data: Sexta-feira (30/12)

Horário: 16h