Praia do Futuro, Beira Mar e Barra do Ceará estarão próprias para banho no feriadão

20:49 · 11.10.2017

Na zona centro, entre a Praia dos Botes e o estaleiro Inace, nove das dez praias apresentam condições favoráveis ( FOTO: Divulgação/Governo do Ceará )

Vinte e quatro praias de Fortaleza estão próprias para banho, durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. A informação é do boletim semanal de balneabilidade divulgado nesta quarta-feira (11) pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O número é superior ao verificado na semana anterior, quando 23 praias apresentavam condição própria para atividades de esporte e lazer. A Semace analisa a qualidade da água do mar, em 31 trechos da orla da Capital.

Na zona leste, que vai do Caça e Pesca ao Farol, os 11 trechos monitorados estão próprios, tal faixa inclui toda a Praia do Futuro, a mais frequentada por fortalezenses e turistas. Na zona centro, entre a Praia dos Botes e o estaleiro Inace, nove das dez praias apresentam condições favoráveis. O trecho inclui as praias da avenida Beira Mar, que também têm alta frequência. A exceção é a Praia do Botes, que corresponde à área do cais pesqueiro e do porto do Mucuripe, onde o banho de mar é restrito.

Zona oeste desfavorável

A situação é desfavorável na zona oeste, entre a rua Padre Mororó e a avenida Alberto Nepomuceno, onde quatro das dez praias monitoradas estão próprias para banho. A Barra do Ceará, a mais procurada nesta zona, está na lista das próprias. O boletim não traz a classificação do trecho 26, entre a rua Francisco Calaça e a avenida Pasteur, uma vez que a coleta foi impossibilitada pela força da maré.

Os boletins de balneabilidade emitidos pels Semace podem ser acessados aqui. Outra opção é baixar o aplicativo para dispositivos móveis do sistema Android, disponível gratuitamente na loja da Google Play e acessível em por este link.

Confira pontos:

Leste

I 01L – Caça e Pesca

I 02L – Posto 2 – Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

I 03L – Posto 3 – Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

P 04L – Posto 4 – Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

P 05L – Posto 5 – Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

P 06L – Posto 6 – Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

P 07L – Posto 7 – Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

I 08L – Posto 8 – Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

I 09L – Posto 9 – Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

I 10L – Posto 10 – Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

I 11L – Posto 11 – Farol

Centro

I 12C – Posto 12 – entre a Praia dos Botes e o Farol

I 13C – Posto 13 – Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

I 14C – Posto 14 – Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

P 15C – Posto 15 – Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

P 16C – Posto 16 – Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

P 17C – Posto 17 – Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

I 18C – Posto 18 – Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

P 19C – Posto 19 – Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

I 20C – Posto 20 – Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

P 21C – Posto 21 – Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Oeste

P 22O – Posto 22 – Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

P 23O – Posto 23 – Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

I 24O – Posto 24 – Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

I 25O – Posto 25 – Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

I 26O – Posto 26 – Entre a Rua Francisco Calaça até a Av. Pasteur

I 27O – Posto 27 – Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça

I 28O – Posto 28 – Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros

I 29O – Posto 29 – Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté

I 30O – Posto 30 – Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

I 31O – Posto 31 – Barra do Ceará

*Negrito: próprio