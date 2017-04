Praia Acessível completa um ano de atividades com 1,1 mil atendimentos

13:16 · 08.04.2017 / atualizado às 14:01

Fortaleza, sábado, 8 de abril. Nem os 34ºC marcados pelos termômetros espalhados pela cidade impediram a visita de Daiane Nascimento e Igor Gomes, ambos de 27 anos, ao mar da Praia de Iracema. Ambos cadeirantes, eles enfrentam dificuldades para curtir o programa de fim de semana tão comum na Capital, mas foram beneficiados pelas cadeiras anfíbias do Projeto Praia Acessível, que completou um ano de atividades no Aterrinho da Praia de Iracema, no último dia 31 de março.

A iniciativa, idealizada pelo Governo do Estado com parceria da Prefeitura de Fortaleza e do Hotel Sonata, promove a acessibilidade de idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida à praia. Ao todo, já registrou 1.130 atendimentos durante o primeiro ano de atividades. O projeto funciona sempre de quarta a domingo, das 9h às 14h, e diariamente durante os meses de férias.

Segundo o coordenador do Praia Acessível, Luiz Carlos Machado, os números refletem uma boa adesão do público às atividades. Apesar do março chuvoso, por exemplo, foram realizados 55 atendimentos. Só nesse sábado, com sol a pino, foram nove. “Finais de semana sempre são mais fortes”, garante.

O projeto também formou um público cativo, como André Nery, 38, que mora perto da praia e se tornou usuário assíduo do equipamento. “Essa praia estava morta. Tinha semana que não dava ninguém. Agora, depois do projeto, vem família direto”, conta, observando a praia repleta de frequentadores.

Acompanhamento

O espaço de lazer possui tendas, cadeiras de praia, guarda-sóis, estrutura com banheiro acessível, piscinas, frescobol, vôlei adaptado e vagas de estacionamento específicas para o público participante. O acompanhamento dos usuários é realizado por Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Fortaleza, além de técnicos da Prefeitura.

Para Daiane Nascimento, o Praia Acessível incentiva o direito ao lazer da pessoa com deficiência através do acesso ao mar, além de melhorar a autoestima dos usuários. “Antes, alguém tinha que arrastar minha cadeira pela areia até chegar ao mar. Agora, ficou mais fácil”, explica sorridente.

Igor Gomes destaca que nem sua distrofia muscular impediu o banho de mar, graças à acessibilidade do local e ao apoio do amigo Lucas Pinto, 17, que o traz para participar do banho de mar de forma gratuita. O estudante do 3º ano do Ensino Médio decidiu ajudar outras pessoas que tinham problemas semelhantes ao do irmão.

“Acho muito boa a iniciativa do Governo, mas notei que muitas pessoas têm dificuldade em chegar à praia porque moram longe”, explica Lucas. Todo final de semana, ele pretende proporcionar o passeio a dois cadeirantes, sem custos.

Serviço

Projeto Praia Acessível

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema, em frente ao Hotel Sonata de Iracema

Quando: de quarta a domingo, de 9h às 14h.