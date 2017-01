Praça matriz de Aquiraz recebe comemoração do Dia do Ceará

08:03 · 17.01.2017

A solenidade acontece na Praça Cônego Araripe em Aquiraz ( Foto: Divulgação )

A comemoração dos 218 anos de emancipação do Estado acontece, nesta terça-feira (17), na Praça Cônego Araripe, a Praça da Matriz de Aquiraz, primeira capital do Estado. A abertura da programação comemorativa ao Dia do Ceará começa às 9h, com a presença de autoridades e de convidados. A Banda de Música Municipal de Aquiraz executará os hinos da cidade e do Estado, seguidos do hasteamento das bandeiras de Aquiraz, do Ceará e do Brasil.

Em seguida, a festa conta com o Coral e a Orquestra da ONG Tapera das Artes, localizada em Aquiraz, executando o Hino Nacional Brasileiro e outras músicas. O Coco do Iguape, um dos mais tradicionais grupos da cultura popular cearense, também realiza apresentação especial, às 10h. A distribuição de 218 mudas de plantas, doadas pelo Parque Botânico do Estado, e uma visita ao Museu Sacro São José de Ribamar encerram a programação.

O Dia do Ceará

O dia 17 de janeiro faz parte do calendário oficial de eventos do Estado. A data comemorativa referencia o dia em que o Ceará ganhou autonomia da Capitania de Pernambuco, em 1799, tornando-se administrativamente independente. A emancipação do Ceará foi garantida por Carta Régia assinada pela Imperatriz de Portugal, D. Maria I, em virtude do crescimento populacional e econômico que a antiga capitania do Ceará apresentava em 1799. A lei estadual 13.470 determina a realização anual de um evento oficial em Aquiraz, primeira capital do Estado, por ocasião da data. Além disso, órgãos e entidades da administração estadual, assim como as escolas da rede pública estadual de ensino, devem promover o Dia do Ceará.