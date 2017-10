Praça das Flores recebe aula de yoga para crianças

10:01 · 13.10.2017 / atualizado às 16:33

Adultos e crianças podem participar da atividade ( Foto: Reprodução/Facebook )

Levar a vida de forma mais leve é o que busca os praticantes de yoga. Uma tarefa mais díficil é reduzir o ritmo de crianças e adolescentes. Pensando neste público, a professora Anabela Alcântara - com apoio do AYOZen Yoga & Spa, Espaço Clara Luz e da loja Romã - vai realizar, neste sábado (14), uma grande atividade na Praça das Flores.

"Queremos unir as crianças e adultos com a natureza. Esse momento serve para que eles se conheçam, além da criação de laços com o meio ambiente", explica a professora. Na aula, os participantes poderão aprender técnicas para acalmar a mente, através do controle da respiração, posturas de yoga e meditação.

A organização pede que os participantes levem tapetes ou cangas para um maior conforto da atividades. Quem deseja participar precisa doar 1 kg de alimento não perecivel ou um brinquedo. O material arrecadado será doado para o Orfanato Madre Paulina.

Serviço

Yoga Kids

Horário: 8h30

Local: Praça das Flores (Bairro Aldeota)