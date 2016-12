Poucas chuvas são esperadas para o feriado de Réveillon, segundo Funceme

11:13 · 30.12.2016 / atualizado às 11:25

Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

O Réveillon no Ceará deve acontecer sem a ocorrência de chuvas, tanto no litoral como no Interior do Estado. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os sistemas de pré-estação chuvosas não estão posicionados de forma que favoreça precipitações até o domingo (1).

Ainda assim, chuvas isoladas e passageiras não estão descartadas na região Noroeste do Estado em virtude da existência de áreas de instabilidade atmosférica vindas do Oceano Atlântico. Nesta sexta-feira (30), existe a possibilidade de chuva isolada na Região Norte e Ibiapaba. Nas demais regiões, o céu permanece parcialmente nublado.

A previsão aponta, ainda, a possibilidade de precipitações de fraca intensidade na Faixa Litorânea entre a madrugada e início da manhã deste sábado (31), com céu parcialmente nublado e predomínio de sol nas outras regiões cearenses. Neste mesmo dia, poderão haver chuvas isoladas no litoral, entre a madrugada e o início da manhã.

Segundo explica a Funceme,o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sistema típico da pré-estação chuvosa no Ceará e que está posicionado sobre o sul do Nordeste Brasileiro, pode se deslocar em algumas horas, alterando a previsão e condição do tempo no Estado.Dessa forma, diz o órgão, é importante acompanhar a previsão diariamente.

A Funceme funcionará em regime de plantão meteorológico no sábado e no domingo, das 9h às 12h, pelo telefone (85) 3101-1117.