Postos de saúde terão atividades voltadas para o Dia Mundial da Asma

19:35 · 30.04.2018 / atualizado às 19:41

Para homenagear o Dia Mundial da Asma, tradicionalmente lembrado em cada primeira terça-feira de maio, os postos de saúde de Fortaleza terão uma série de atividades voltadas para a divulgação de informações a respeito da doença e seu tratamento.

Entre quarta (2) e sexta-feira (4), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizará rodas de conversa e palestras, além da distribuição de material educativo, mutirões de atendimento, apresentação de vídeos e cursos de ‘reciclagem’ sobre a doença para profissionais de saúde. Também será enfatizada a busca ativa no território de pessoas acometidas pela asma.

“A busca ativa é feita para que os pacientes vão até a unidade e agendem a consulta para dar prosseguimento ao seu tratamento, para não ficarem indo aos hospitais e às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) só quando estiverem em crise”, explica Joana Albuquerque, médica do Posto de Saúde Waldo Pessoa e assessora do Programa de Atenção Integral à Criança com Asma de Fortaleza (Proaica).

Sintomas

A asma é uma doença pulmonar inflamatória crônica, que acomete pessoas de ambos os sexos e de todas as idades. Dentre os principais sintomas, são notáveis a tosse persistente, mais frequente durante a noite, o cansaço mesmo sem gripe ou infecção, a dificuldade para respirar e chiado no peito. A primeira recomendação é ir ao médico para atestar o diagnóstico.

“A asma não tem cura, mas tem controle, que é necessário para que as crises não sejam tão frequentes, porque levam à internação e até à morte. O nosso foco é zerar as mortes por asma”, revela Joana Albuquerque.

De acordo com a SMS, o atendimento e tratamento a pacientes portadores de asma acontece em todos os 110 postos de saúde de Fortaleza, que funcionam de 7h às 19h, atendendo a demanda programada e espontânea para os casos de emergência.