Postos de saúde de Fortaleza já aplicam vacina contra HPV em meninos

21:11 · 02.01.2017

A vacina contra o HPV está disponível para meninos com idades entre 12 e 13 anos ( Foto: Divulgação )

Conforme orientação do Ministério da Saúde, os postos de saúde de Fortaleza começaram a oferecer vacinas contra o Human Papiloma Virus (HPV) para meninos. As mudanças foram adotadas partir do dia 1º de janeiro. A imunização meningocócica C para adolescentes de ambos os sexos também já está disponível.

A vacina contra o HPV para os meninos está disponível para idades de 12 a 13 anos, com aplicação de duas doses em um intervalo de seis meses da primeira para a segunda. A medida visa garantir uma prevenção para os meninos contra câncer de pênis e verrugas genitais, assegurando também a não transmissão do vírus causador dos cânceres de colo de útero e vulva entre as mulheres. A aplicação dessa imunização também tem o objetivo de oferecer uma proteção ainda maior contra o câncer de boca e orofaringe em adolescentes de ambos os sexos.

Para as meninas, a vacina continua sendo ofertada na faixa etária de 9 anos. Entretanto, as meninas de até 14 anos que ainda não receberam as doses também deverão ser vacinadas com esquema semelhante de duas doses que será usado nos meninos. As pessoas convivendo com HIV/Aids, na faixa etária de 9 a 26 anos (homens e mulheres), também poderão procurar os postos de saúde, em um esquema de três doses (zero, 2 e 6 meses).

A vacina meningocócica C, que protege contra a meningite, por exmeplo, será disponibilizada para ambos os sexos na faixa etária de 12 a 13 anos de idade. Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h. A sala de imunização inicia suas atividades às 7h30 e encerra às 18h30, com o tempo necessário de 30 minutos para estabilizar a temperatura para aplicação e armazenar as vacinas.