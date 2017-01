Postos de saúde da Capital promovem ações contra a hanseníase

23:00 · 24.01.2017

O tratamento está disponível gratuitamente em todos os postos de saúde de Fortaleza ( Foto: Divulgação )

Os postos de saúde de Fortaleza recebem, entre os dias 23 e 27 de janeiro, uma série de atividades alusivas ao Dia Mundial de Combate à Hanseníase, celebrado no dia 29. A programação prevê a realização de oficinas com os profissionais das unidades, apresentação de palestras e vídeos educativos para os usuários, rodas de conversas nas salas de espera além da busca ativa no território pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Na manhã desta quarta-feira (25), a atividade acontece no Posto de Saúde Mariusa Silva, no Bonsucesso. Será distribuído material informativo e uma roda de conversa vai esclarecer as dúvidas dos pacientes. Na quinta-feira (26), as atividades chegam ao bairro Jardim Guanabara e, a partir das 8h, na sala de espera do Posto de Saúde Rebouças Macambira haverá um momento de acolhimento com os usuários seguido de palestra abordando prevenção, sintoma e tratamento da doença.

Para a assessora técnica de Hanseníase da Secretaria Municipal da Saúde, Natalia Farias, as atividades realizadas nas unidades têm o objetivo de fortalecer as ações que ocorrem durante todo o ano. “Aproveitamos esse momento para realizar um trabalho de identificação, diagnóstico e encaminhamento para o tratamento nas Unidades de Atenção Primaria de Saúde. Temos a preocupação de alertar a população sobre os sinais e sintomas da doença”, destacou Natalia.

A doença

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada por um bacilo denominado Mycobacterium leprae. Entre os principais sintomas, destaca-se a sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades; manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda da sensibilidade ao calor, frio, dor e tato; áreas da pele aparentemente normais que têm alteração da sensibilidade e ausência de suor na área afetada; podem apresentar-se também como caroços e placas em qualquer local do corpo. Durante o ano 2016, foram diagnosticados 555 casos da doença em Fortaleza. A hanseníase é transmitida por meio de secreções nasais, tosse e espirro. O tratamento está disponível gratuitamente em todos os 109 postos de saúde da Capital.

Serviço

Semana Mundial de Combate a Hanseníase

Data: 23 a 27 de janeiro

Horário: 8h as 12h

Local: Postos de Saúde