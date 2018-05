Posto Avançado do Hemoce é inaugurado na Praça das Flores

10:52 · 03.05.2018 / atualizado às 12:23

A população de Fortaleza tem mais um local para doar sangue e fazer cadastro para medula óssea. O posto avançado de coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) é inaugurado e a partir de agora, em três dias da semana, sempre das quintas-feiras aos sábados, das 8 às 14 horas, a unidade estará aberta. O posto está situado na Praça Carlos Alberto Studart (Praça das Flores).

A unidade tem capacidade para receber até 40 doações de sangue por dia. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, destacou a importância da doação de sangue e disse que a unidade vai atender a toda população da área.

"É bom lembrar que qualquer pessoa, entre 16 e 69 anos de idade, saudável e pesar acima de 50 quilos pode procurar o posto e doar", explica. A diretora-geral do Hemoce, Luciana Carlos, informa que, além da sede do órgão e no instituto José Frota (IJF), esse é o primeiro fixo na Capital.

"Temos hemocentros em Sobral, Quixadá, Iguatu, Crato, núcleo em Juazeiro do Norte, além de Fortaleza. Temos uma média de 350 doações por dia no Estado, 250 somente na Capital e esse posto vai ajudar a manter o estoque regular", afirma.