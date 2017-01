Ponto de descarte irregular no Pirambu recebe revitalização ambiental

22:30 · 10.01.2017

Nivelamento da área e paisagismo farão parte da ação ( Foto: Divulgação )

Uma área de descarte irregular de lixo no bairro Pirambu vai receber revitalização ambiental nesta quarta-feira (11). A ação, que inclui nivelamento da área e paisagismo, começa a partir das 8h e será no cruzamento das avenidas Costa Oeste (Vila do Mar) e Pasteur.

O local recebe intervenção de limpeza diariamente, mas os descartes irregulares de resíduos voltam a acontecer. Outras comunidades da Regional I que tinham presença de pontos de lixo equivalentes a este receberam plantio de mudas de planta e seguem com suas realidades transformadas. Segundo o secretário da Regional I, Gilberto Bastos, “a iniciativa dá espaço a novo ambiente de convívio e de respeito socioambiental”.

Além da Coleta Domiciliar, que acontece três vezes na semana em todos os bairros da cidade, e da Coleta Especial Urbana, desempenhada em pontos de lixo diariamente, a Prefeitura instalou 22 Ecopontos na Capital. Os equipamentos recebem gratuitamente pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de pneus, óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros, metais e eletroeletrônicos. Na área da Regional I, os bairros Barra do Ceará e Vila Velha já possuem Ecopontos. Outro, no Carlito Pamplona, está em construção.

A área também receberá intervenção do Projeto Vila do Mar, que instalará calçadão, ciclovia, iluminação, drenagem e pavimentação. “Esta área passará a ter importante desempenho ecológico e de lazer, pois melhora a qualidade funcional e ambiental do local, e isso acarreta na mudança de hábitos da comunidade”, concluiu o secretário Gilberto.