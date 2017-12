Polícia Rodoviária Federal lançará operação de segurança para o fim do ano

19:10 · 18.12.2017 / atualizado às 19:23

A operação se estenderá até depois do Carnaval, terminando no dia 18 de fevereiro. (Foto: Lucas de Menezes)

A Operação Rodovida será lançada oficialmente na sexta-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal no Ceará (PRF/CE). A ação intensificará a fiscalização do fluxo de veículos durante o Natal e o Ano Novo, através do deslocamento de equipes para os pontos de maior demanda, e se estenderá até depois do Carnaval, terminando no dia 18 de fevereiro.

"A gente sabe que no final do ano há um aumento muito grande de fluxo, tanto a movimentação aumenta para o deslocamento capital-interior, como também uma quantidade de turistas que vêm pra cá e acaba alugando veículos. Com isso, o risco aumenta", explica Alexsandro Batista, responsável pelo núcleo de comunicação da PRF/CE. Segundo ele, o foco da ação será nas rodovias BR-116, BR-222 e BR-020.

Além do aumento da movimentação no trânsito, já esperado no período de festas de fim de ano, a operação também atenta para o desligamento dos fotossensores das rodovias federais desde o último dia 15.

"Temos que buscar nos adequar e tomar as medidas preventivas para evitar o aumento, sobretudo, do número de atropelamentos", destaca Alexsandro Batista.