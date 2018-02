Pizzaria em Fortaleza lança primeira pizza de oito sabores

11:55 · 22.02.2018 / atualizado às 12:11

Com a intenção de agradar a todos os tipos de gostos, uma pizzaria de Fortaleza resolveu lançar uma pizza de oito sabores. A novidade ganhou o nome de Hot Degustação e vem com 45cm de diâmetro.

De acordo com um dos sócios da pizzaria, a ideia surgiu da dificuldade dos clientes em escolher apenas um ou dois sabores diante das mais de 40 opções do cardápio. "Decidimos, então, proporcionar a experiência de um ‘menu degustação’ no qual, em apenas uma pizza, o cliente tem a oportunidade de provar oito sabores distintos", conta.

A pizza vem em duas combinações de oito de sabores servidos no corte à francesa. A primeira combina as pizzas Pepperoni Supreme, Filé com Gorgonzola, Vegetariana, Peito de Peru Prime, Hot Chicken Cream, Calabresa Sertaneja, Hot Calabresa e Hot Sertão Premium. Já a segunda opção traz a Hot Supreme, Eita Mah!, Hot Outback, Hot Chicken Premium, Hot Cheese, Marguerita Prime, Hot Quinta e Pepperoni Cream.

O lançamento estará disponível de segunda a sexta-feira na pizzaria Hot Box da Washington Soares.