Pit Stop Diário leva promoções de Natal às ruas

12:04 · 23.12.2017 / atualizado às 12:51

Quem parou no sinal da Silas Munguba, em frente à Universidade Estadual do Ceará (UECE), na manhã deste sábado (23), participou do Pit Stop do Diário do Nordeste em parceria com o Supermercado Guará. Além do encarte com ofertas de Natal, os motoristas ganharam água Indaiá e amendoim. Entre os destaques do encarte estão as aves temperadas a partir de R$ 7,98, vinho chileno por R$ 24,99, espumante por a partir de R$ 12,59, entre outros itens.

"Fizemos esta ação para quem circula por aqui lembrarem que existe uma unidade bem perto daqui", pontua Érika Catunda, do Marketing do Supermercado Guará. A unidade ainda é nova na região, com um pouco mais de um ano. Ela foi inaugurada em fevereiro de 2016.

Há dez anos no Ceará, celebrado em novembro deste ano, a rede conta ainda com outras três lojas (Kennedy, Jacarecanga, Eusébio e Parangaba) e já anuncia uma nova unidade na Aldeota. Ela ficará localizada no cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua Prof. Dias da Rocha. A previsão é abrir as suas portas no primeiro semestre de 2018.

Fora os estabelecimentos, os clientes contam também com um serviço disponível em aplicativo (SupermerCasa) para fazer as compras na palma da sua mão e receber tudo em 24h, escolhendo o melhor horário para a entrega. "O nosso diferencial é a organização, limpeza e principalmente o atendimento. Fazemos constantemente treinamento com a nossa equipe", ressalta.

Serviço:



Loja 1: Av. Dr. Theberge, 2111 - Presidente Kennedy

Loja 2: Av. Monsenhor Dantas, 2203 - Jacarecanga

Loja 3: Rodovia CE 040 / KM 7 - Eusébio

Loja 4: Av. Silas Munguba, 643 - Parangaba