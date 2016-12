Pesquisa realizada no Hemoce é destaque em publicação britânica

21:08 · 29.12.2016

A descoberta foi de uma equipe de pesquisadores do laboratório de imunohematologia do Hemoce e foi destaque internacional ( Foto: Kléber Gonçalves )

células sanguíneas com características diferentes das comuns ao seu grupo sanguíneo foi destaque no British Journal of Haematology (BJH), umas das publicações científicas mais prestigiadas do mundo e a principal de hematologia da Europa. A descoberta foi de uma equipe de pesquisadores do laboratório de imunohematologia do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e será a O estudo do caso de uma paciente que tinhacom característicasdas comuns ao seu grupo sanguíneo foi destaque no British Journal of Haematology (), umas das publicações científicas mais prestigiadas do mundo e a principal de hematologia da Europa. A descoberta foi de uma equipe de pesquisadores do laboratório de imunohematologia do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará () e será a capa do BJH em janeiro de 2017

A paciente de 22 anos do Interior do Ceará apresentava quadro de anemia e deveria receber uma transfusão. Na amostra encaminhada ao laboratório de imunohematologia do Hemoce foi percebida alteração na tipagem ABO que poderia ocorrer em pacientes com doenças hematológicas, como leucemia. A jovem foi encaminhada para o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), onde foi feito o diagnóstico e iniciado o tratamento. Segundo Denise Brunetta, coordenadora do laboratório de imunohematologia do Hemoce, "a identificação dessa alteração na tipagem sanguínea inicial da paciente permitiu o diagnóstico precoce e tratamento adequado para essa jovem, que de outro modo perderia tempo em iniciar seu tratamento, o que certamente traria repercussões“. De acordo com o hematologista Fernando Barroso, responsável pelos núcleos de Medula Óssea do Hemoce e do HUWC, "com o tratamento, as células da paciente voltaram ao normal e ela passou a ter o tipo sanguíneo com as características que seriam previsíveis antes da doença”.

Outras pesquisas

Colsan) e do Hemocentro de Campinas foi destaque em outra publicação científica de renome mundial, a revista norte-americana Em novembro, uma outra pesquisa realizada pelo Hemoce, com colaboração de pesquisadores da Associação Beneficente de Coleta de Sangue de São Paulo () e do Hemocentro de Campinas foi destaque em outra publicação científica de renome mundial, a revista norte-americana Transfusion . No estudo, houve a identificação e descrição de um tipo raro de sangue do sistema sanguíneo KELL que apresenta ausência de antígenos (substâncias capazes de levar a reações transfusionais e que interferem na compatibilidade sanguínea). A alteração foi descrita pela primeira vez no mundo e foi destaque no Congresso da Associação Americana de Bancos de Sangue, que ocorreu em outubro de 2016 em Orlando, Flórida.

Por último, pesquisadores do Hemoce e da Universidade Federal do Ceará (UFC), demonstraram, por meio de estudos experimentais, que a criopreservação de tecido ovariano pode ser utilizada no tratamento para a osteoporose decorrente da menopausa. A técnica consiste em retirar os ovários e congelá-los para posterior reimplante. Os testes em cobaias, apresentaram resultados satisfatórios: os animais que desenvolveram osteoporose apresentaram melhora entre 96% e 100% do ideal.