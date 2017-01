Pescadores do Mucuripe ganham depósitos para material de pesca

23:30 · 25.01.2017

Alexandre Pereira, secretário de Turismo de Fortaleza, acompanhando a finalização da obra no Mercado ( Foto: Divulgação )

Cerca de 70 pescadores do Mucuripe devem receber, já na próxima semana, depósitos para acondicionamento do material de pesca utilizado pelos profissionais. Construídos na lateral do Mercado dos Peixes, os 12 depósitos têm 8 metros quadrados cada um.

O secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, esteve no Mercado, na manhã desta quarta-feira (25), acompanhando a finalização da obra. “Até a próxima semana, os pescadores estarão recebendo as chaves. Essa foi uma demanda dos pescadores atendida pelo prefeito Roberto Cláudio, já que o projeto inicial não contemplava a quantidade e o tamanho dos depósitos”, destacou o Secretário.

“Estávamos esperando por esses espaços há mais de 15 anos. Para nós, é uma forma de reconhecimento da importância dos pescadores pelo prefeito. Teremos mais conforto, já que que não precisaremos levar o material de volta para casa todos os dias e teremos um lugar seguro para guardar nossos pertences de trabalho”, destacou Possidônio Soares Filho, presidente da Colônia de Pescadores Z-8.

O Mercado dos Peixes, recentemente reformado e entregue pela Prefeitura, é tradicionalmente conhecido pela venda de pescados frescos por um preço acessível. São 49 boxes de vendas e frituras de frutos do mar, além de estacionamento e área de higienização e limpeza dos peixes. “Nossa próxima ação no Mercado será o curso de capacitação em higienização no manuseio e manipulação dos pescados, que ofereceremos aos permissionários”, enfatizou Pereira.