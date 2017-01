21:32 · 09.01.2017 / atualizado às 21:58

O curso será gratuito e os participantes receberão um certificado de conclusão ( Foto: Bruno Gomes )

Em visita as instalações do Novo Mercado dos Peixes na manhã desta segunda-feira (9), o Secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, anunciou que os permissionários do Mercado dos Peixes receberão capacitação de manipulação e armazenamento de alimentos. O curso será gratuito e oferecido a todos os permissionários dos boxes de vendas e frituras do Mercado. Ao final, os participantes receberão um certificado.

De acordo com o secretário, o objetivo é dar continuidade à requalificação do equipamento. “A Secretaria de Turismo está desenvolvendo a capacitação dos permissionários, onde receberão orientações de manipulação e armazenamento dos pescados. Iremos ainda padronizar fardamento e toda a área dos quiosques de frituras, mesas e cadeiras”.

Novo Mercado dos Peixes

Recentemente reformado, o equipamento conta com uma estrutura de 45 boxes para venda e quatro boxes de frituras. O local conta também com blocos de administração, pesagem de mercadorias, associação dos permissionários, estacionamento, banheiros públicos e caixa d'água.