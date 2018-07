Pedidos de licenciamento à Semace serão feitos através da internet a partir de agosto

12:33 · 06.07.2018 / atualizado às 12:36

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) passará a realizar todos os pedidos de licença por meio da internet, a partir do dia 1º de agosto, quando entra no ar o Processo Eletrônico de Licenciamento. A nova ferramenta permitirá ao empreendedor abrir e acompanhar o processo a qualquer hora ou lugar, sem a necessidade da presença física nas unidades da autarquia.

Os documentos exigidos do interessado poderão ser apresentados virtualmente, por meio de arquivos, e as notificações da Semace relativas a pendências poderão ser acessadas em tempo real, acelerando a tramitação. O Processo Eletrônico de Licenciamento traz mais segurança e transparência à relação entre a Semace e o empreendedor.

Outra vantagem é a redução de custos com papel e da emissão de carbono. O diretor de Tecnologia da Informação da Semace, Ítalo Solon, comentou sobre as vantagens ecológicas da inovação. “Com isso evitamos o uso de resmas de papel, folhas de ofício, pastas de papel e, dessa forma, milhares de árvores deixam de ser derrubadas e milhares de litros de água são economizados”, afirmou o diretor. “Estamos reduzindo indiretamente a emissão de carbono na atmosfera, já que a solução evita que clientes e partes interessadas se desloquem até a Semace para ter acesso ao processo físico”, complementou Solon.

Saiba mais

O Processo Eletrônico é o meio ao qual todos os documentos (parecer, certidões, termos, ofícios e etc.) são transformados em arquivos digitais para visualização por meio eletrônico. Todos esses recursos estarão disponíveis para o empreendedor e cidadão a partir do dia 1º de agosto no sistema de informação da Semace, que se encontra no endereço eletrônico http://natuur.semace.ce.gov.br