Passeio de ônibus visita pontos históricos e culturais de Fortaleza neste domingo (9)

12:36 · 09.04.2017

Fortaleza completa 291 anos na próxima quinta-feira (13) e uma das comemorações alusivas à data ocorreu já na manhã deste domingo (9), quando 150 pessoas participaram de um passeio histórico, em dois ônibus articulados, por importantes pontos históricos da Capital. Essa foi a terceira edição do “Fortaleza História em Movimento”, ação promovida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus).

O tour, que percorreu o Passeio Público, o Forte Nossa Senhora da Assunção, o Marco Zero na Barra do Ceará e a Catedral Metropolitana, dentre outros espaços, contou com a participação de 15 idosas residentes na Casa de Nazaré. Maria Neuma Evaristo, 85, ficou maravilhada em rever a praia, local que não visitava há três anos. “Foi muito gostoso”, afirma.

Mesmo nascido em Brasília, Pedro Henrique Vilas Boas, 9, diz ter aprendido bastante sobre a história de Fortaleza. “Se não fosse pelos índios, não teria a colonização e a cidade nem existiria”, explica. Segundo a mãe, a analista de sistemas Mirela Aguiar, 46, o conhecimento é fruto da curiosidade aguçada do menino. “É o tempo todo assim, ele gosta muito de participar”, diz.

Monitor da viagem, o historiador e turismólogo Gerson Linhares destaca que o passeio trabalha a educação patrimonial e chama a atenção para a necessidade de preservação dos espaços públicos, alguns desconhecidos pelos próprios fortalezenses. “O cearense precisa urgentemente encontrar sua identidade. Nós somos muito 'bairristas', mas não conhecemos nossa identidade”, afirma.

Expansão

Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, destaca que a história de Fortaleza também está ligada à evolução dos transportes na cidade, uma vez que a malha viária expande a quantidade de logradouros e incrementa a movimentação interna. “À medida que Fortaleza deixou de ser uma vila, o transporte assumiu um papel importante de desenvolvimento”, explica.

Para o advogado Daniel Soler, 37, o passeio proporcionou uma reflexão sobre o resgate histórico de lugares que “poderiam ser mais aproveitados na cidade, como a Vila do Mar, na Barra do Ceará, que é pouco explorada”. Ele também defende a continuidade do projeto em outras ocasiões. Segundo Dimas Barreira, o Sindiônibus avaliará a demanda de público para ampliar o número de vagas em futuras edições.